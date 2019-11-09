هذا ما قالته تعليم الوفاق بشأن نتائج الشهادة الثانوية

أعلن وكيل وزارة التعليم محمد ابوبكر أن أجمالي عدد الممتحنين في الدور الثاني وصل إلى 39479 طالب وطالبة في جميع الاقسام بداخل وخارج الوطن.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم أن أبوبكر أكد أن نسبة النجاح هذا العام للقسم العلمي بالداخل بلغت 47.36% ، أما القسم الادبي فكانت النسبة 33.17 %.

واعتمدت وزارة التعليم الخميس نتيجة امتحان الدور الثاني من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2018/ 2019 بحضور كل من وكيل وزارة التعليم محمد ابوبكر ومدير عام المركز الوطني للامتحانات محمود البوعزي ومدير عام المركز الوطني لضمان الجودة محمد العتوق والمدير العام للمركز العام للتدريب وتطوير التعليم مسعودة الاسود ومدير إدارة الاحتياط العام أبوبكر الهاشمي.

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