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الوضع الجوي السائد والمتوقع خلال الأيام القادمة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تتكاثر بداية من اليوم السحب الماطرة من حين لآخر على مناطق متفرقة شمال وجنوب غرب البلاد، وفقا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وأشار المركز في نشرته الدورية إلى احتمال تساقط أمطار متفرقة على المناطق الشمالية وغرب البلاد، ستتراوح بين الخفيفة والمتوسطة.

وحول درجات الحرارة، فستتراوح ما بين 19 إلى 25 درجة مئوية على غالبية مناطق الشمال- غدامس والحمادة، فيما ستتراوح ما بين 30 إلى 33 درجة مئوية على مناطق الوسط والجنوب.

ونوّه المركز الوطني للأرصاد الجوية في ختام نشرته إلى أن درجات الحرارة في كافة مناطق البلاد ستبدأ بالانخفاض تدريجياً بداية من يوم الغد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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