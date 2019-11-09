البحث الجنائي طرابلس يسجل 10 وقائع إجرامية في يوم واحد

أعلنت مديرية أمن طرابلس إحصائية بحصيلة عمل مركز شرطة عين زارة، مركز شرطة حي الأندلس، مكتب البحث الجنائي طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لمديرية أمن طرابلس أن مركز شرطة عين زارة سجل خلال الفترة خلال الفترة من 28 أكتوبر الماضي وحتى 3 نوفمبر الجاري 16 واقعة منها (1) جنايات ضد الاشخاص، (2) جنايات ضد الاموال، (7) جنح ضد الأشخاص، (2) جنح ضد الاموال موضحة أن عدد المضبوطين المحالين للنيابة بلغ (16) متهم.

وأوضحت المديرية أن مركز شرطة حي الاندلس قام خلال الفترة من 28 أكتوبر وحتى 5 نوفمبر الجاري بتسجيل(5) وقائع إجرامية ارتكبها مواطنين محليين منها (4) جنح ضد الأشخاص، (1) جنحة ضد الأموال وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

فيما قام مكتب البحث الجنائي طرابلس يوم 5 اكتوبر، بتسجيل(10) وقائع إجرامية صنفت إلى(3) سرقة بالإكراه و( 3) سرقات و (1) بلاغ اولي، و(3) مفقودين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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