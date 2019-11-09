داخلية الوفاق: 43 إصابة جراء استخدام الألعاب النارية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إصابة 43 شخص جراء الألعاب النارية التي جرى إطلاقها احتفالا بالمولد النبوي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه بحسب الإحصائيات المسجلة بمستشفى الحروق والتجميل بلغت عدد المصابين جراء استخدام الألعاب النارية حوالي 23 حالة منها 2 تعرضت لبتر في الأطراف و حالة واحدة حروق وتم إيوائها أما باقي الحالات فقد تم علاجها وغادرت المستشفى.

وبحسب الإحصائية المسجلة بمستشفى العيون فقد بلغ عدد الحالات المصابة 11 حالة نتيجة هذه الألعاب وإصابات العين نتيجة استخدام الألعاب النارية وخاصة بين الصغار

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