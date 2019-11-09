34 مصابا جراء الألعاب النارية في احتفالات المولد النبوي بطرابلس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إصابة 34 شخصا، جراء استخدام الألعاب النارية في العاصمة طرابلس، بالتزامن مع احتفالات المولد النبوي الشريف.

وقال مدير المكتب الإعلامي بمستشفى الحروق والتجميل، إن المستشفى استقبل 23 حالة مصابة، جراء استخدام الألعاب النارية، منها حالتان تعرضتا لبتر في الأطراف، وحالة تعرضت لحروق وتم إيوائها، أما باقي الحالات فقد جرى علاجها وغادرت المستشفى، حسب بيان نشرته الوزارة، اليوم السبت، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

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ولفت البيان، إلى أن مستشفى العيون استقبل 11 حالة مصابة في العين، نتيجة استخدام الألعاب النارية وبخاصة بين الصغار.

وشددت الوزارة على «خطورة هذه الظاهرة التي تشكل خطرا كبيرا على الجميع وبخاصة الأطفال»، داعية أولياء الأمور لعدم شراء الألعاب النارية لذويهم.

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