بحث الترتيبات الأمنية بمستشفى الرازي للصحة النفسية

التقى مدير أمن طرابلس العميد أسامة شعبان عويدان مدير مستشفى الرازي للصحة النفسية محمد المبروك غوار.

وبين المكتب الإعلامي لمديرية أمن طرابلس أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمستشفى الرازي للصحة النفسية بحث سبل حلحلة بعض الإشكاليات الأمنية التي يتعرض لها المستشفى وتنفيذ خطة لتأمينه تمثلت في إقامة نقطة أمنية تتبع مركز شرطة حي الاندلس تعمل على تأمين المستشفى مدعومة بعناصر من هيئة الشرطة.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل مساعدة الأطفال خلال الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وذلك من خلال الدعم النفسي وتوجيه الاختصاصيين بالمستشفى لتوعية الأخصائيين الاجتماعيين في المؤسسات التعليمية لمساعدة الطلاب على اجتياز هذه الظروف.

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