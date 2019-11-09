اتحاد الكنائس الإيطالية يؤكد استعداده للتعاون في ممرات إنسانية بليبيا

أخبار ليبيا 24

أبدى رئيس اتحاد الكنائس الإنجيلية في إيطاليا لوكا ماريا نيغرو، استعدادهم للتعاون في مجال الممرات الإنسانية في ليبيا، وفق ما نشرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.

وثمن نيغرو في تصريحاته أمس الجمعة، كلمات وزيرة الداخلية الإيطالي لوتشانا لامورجيزي حول قضية الممرات الإنسانية، مؤكدا أن إجراء إخلاء أوروبي للمهاجرين في ليبيا يعدّ أمراً غاية في الأهمية، في ظل الوضع الذي لا يزال لا يضمن حقوق الإنسان الأساسية للاجئين والمهاجرين.

وقال نيغرو: “نظرًا لكوننا أحد المروجين لأولى الممرات الإنسانية من لبنان، إلى جانب جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية والكنيسة الولدنيسية، فإننا نؤيد بشدة اقتراح مبادرة أوروبية لفتح ممرات مماثلة نحو دول الاتحاد الأوروبي المختلفة، في إطار مشروع مشترك لحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين المحاصرين في ليبيا”.

وأوضح نيغرو، أن الكنائس الإنجيلية والهيئات المسكونية الأوروبية، التزمت خلال مؤتمر عُقد في روما يومي 7 و8 أكتوبر الماضي، بتعزيز العمل مع حكوماتها في هذا الاتجاه، وأنه سيقدم اقتراح محدد بهذا الصدد للمؤسسات الأوروبية في العاشر من ديسمبر المقبل، حسب قوله.

وأكد رئيس اتحاد الكنائس الإنجيلية في إيطاليا، أن الاتحاد مستعد من جانبه للتعاون مع الحكومة للترويج لهذا المشروع الذي قد يكون لإيطاليا دوراً قيادياً فيه، وذلك على ضوء التجربة المكتسبة من خلال خبرة الممرات الإنسانية مسبقاً، على حد تعبيره.

وأضاف ماريا نيغرو، أنه “استناداً لإرادة وزيرة الداخلية مراجعة اتفاقية الهجرة مع ليبيا، يؤكد اتحادنا على ضرورة حماية حياة اللاجئين وحقوقهم الإنسانية وضمان السلامة التشغيلية الكاملة للمنظمات غير الحكومية، التي لا تمثل مشكلة إطلاقاً، بل هي إحدى الأدوات المفيدة لحل الأزمة الإنسانية في منطقة المتوسط”.

وقد حذر الاتحاد الأوروبي من مبادرات فردية بين دوله الأعضاء وأطراف خارجية بشأن ملف الهجرة، ردا على دعوات إيطالية للاتحاد بتمويل ممر إنساني إضافي بين ليبيا وأوروبا.

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