انطلاق كرنفال العاصمة للسلام

انـطلقت الـيوم الـسبت فـعاليات كـرنفال الـعاصمة للـسلام فـي نـسخته الـثانية تـحت شـعار “من أجل إنعاش روح الوطن”.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن الكرنفال أقيم بـمسرح الـكشاف بـالعاصمة طـرابلس بـحضور وكـيل وزارة الـداخلية عـميد خالد مازن ورئـيس الـهيئة الـعامة للـثقافة حسن ونيس.

وألـقيت خلال الكرنفال عديد الـكلمات الـتي أشـادت بـدور رجـال الـشرطة فـي الـحفاظ عـلى الأمـن والاستقرار وتـرسيخ مـبدأ الـتسامح بـين أبـناء الـوطن للـمضي قـدماً نـحو بـناء وطـن أمـن مـستقر.

وتـخلل الـحفل عـروض ولـوحات فـنية لـعدد مـن الـمشاركين فـي الـكرنفال.

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