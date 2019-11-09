مبادرة تجمع نواب من مختلف الدوائر في تونس

افتتح 50 عضواً من مجلس النواب، السبت، جلسة حوارية تشاورية بعنوان “السلطة التشريعية وبناء الدولة”، بمدينة الحمامات التونسية.

وتشرف على هذه المبادرة التي تستهدف أعضاء مجلس النواب من مختلف الدوائر الانتخابية، مؤسسة إدراك للدعم والتأهيل.

وتضمن اليوم الافتتاحي كلمات ومناقشات حول المشاكل والعراقيل والمعوقات التي تعطل عمل المجلس.

وعقب انتهاء الجلسة الافتتاحية، عقد النواب المُشاركون في هذه المبادرة اجتماعاً تشاورياً مغلقاً للتباحث حول بنود الاجتماعات التالية التي ستعقد مساء اليوم وغداً.

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