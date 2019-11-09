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مبادرة تجمع نواب من مختلف الدوائر في تونس

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

افتتح 50 عضواً من مجلس النواب، السبت، جلسة حوارية تشاورية بعنوان “السلطة التشريعية وبناء الدولة”، بمدينة الحمامات التونسية.

وتشرف على هذه المبادرة التي تستهدف أعضاء مجلس النواب من مختلف الدوائر الانتخابية، مؤسسة إدراك للدعم والتأهيل.

وتضمن اليوم الافتتاحي كلمات ومناقشات حول المشاكل والعراقيل والمعوقات التي تعطل عمل المجلس.

وعقب انتهاء الجلسة الافتتاحية، عقد النواب المُشاركون في هذه المبادرة اجتماعاً تشاورياً مغلقاً للتباحث حول بنود الاجتماعات التالية التي ستعقد مساء اليوم وغداً.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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