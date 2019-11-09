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الحرس البلدي طرابلس يغلق مستودع غاز النوفليين ويوضح الأسباب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلن فرع الحرس البلدي طرابلس قفل مستودع الغاز بمنطقة النوفلين بالشمع الأحمر ظهر اليوم السبت  .

وقال الحرس البلدي عبر مكتبه الإعلامي أن أعضاء وحدة الدوريات والتحري بالفرع أقفلوا مستودع الغاز ذلك لعدم الإلتزام ببيع كمية الغاز المخصصة للمواطنين من شركة البريقة .

وكشف الحرس البلدي أن مستودع غاز النوفليين يقوم ببيع بعض الإسطوانات للمواطن فيما يبيع الباقي جملة واحدة لتجار آخرين بسعر مختلف .

ونوّه الحرس البلدي على أصحاب مستودعات الغاز التقيد والإلتزام ببيع الكمية كاملة للمواطنين على ان يتم بيع الأسطوانة بسعر 2000 درهم أي  2دينار ليبي فقط .

وحذر الحرس البلدي طرابلس كل المخالفين بأنه سوف يتم قفل المستودع وسحب التراخيص منهم من قبل الدوريات والتحري بالفرع

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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