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“حقوق الإنسان” ترفض مذكرة الهجرة بين الرئاسي وإيطاليا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن رفضها لمذكرة التفاهم حول الهجرة التي وقعت بين إيطاليا والمجلس الرئاسي عام 2017.

وأكدت اللجنة في بيان لها على رفض أي مذكرة أو مقترح أو مشروع أو بروتوكول أو اتفاقية أو مذكرة سياسية أو قانونية تتم من خلالها إعادة المهاجرين غير القانونيين الأفارقة إلى ليبيا أو توطينهم خدمة للمصالح الأوروبية على حساب المصلحة الوطنية لليبيا.

وعبّرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن تخوفها حيال مصير المهاجرين واللاجئين الأفارقة العائدين إلى ليبيا من أوروبا والذين ما زالوا في ليبيا، وما يتعرضون له من جرائم وانتهاكات جسيمة في مراكز الإيواء والاحتجاز.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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