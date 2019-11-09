“حقوق الإنسان” ترفض مذكرة الهجرة بين الرئاسي وإيطاليا

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن رفضها لمذكرة التفاهم حول الهجرة التي وقعت بين إيطاليا والمجلس الرئاسي عام 2017.

وأكدت اللجنة في بيان لها على رفض أي مذكرة أو مقترح أو مشروع أو بروتوكول أو اتفاقية أو مذكرة سياسية أو قانونية تتم من خلالها إعادة المهاجرين غير القانونيين الأفارقة إلى ليبيا أو توطينهم خدمة للمصالح الأوروبية على حساب المصلحة الوطنية لليبيا.

وعبّرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن تخوفها حيال مصير المهاجرين واللاجئين الأفارقة العائدين إلى ليبيا من أوروبا والذين ما زالوا في ليبيا، وما يتعرضون له من جرائم وانتهاكات جسيمة في مراكز الإيواء والاحتجاز.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية