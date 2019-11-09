بينهم طفل لم يتجاوز الـ3 سنوات.. مستشفى الحروق بطرابلس يستقبل 23 حالة إصابة بسبب الألعاب النارية

ليبيا – استقبل مستشفى جراحة الحروق والتجميل بطرابلس ليلة البارحة عدد (23) حالة حروق وجروح اصاباتهم مابين البسيطة والمتوسطه منها حالة بتر جزئي للسبابة والابهام باليد اليمني وحالتين لاطراف الاصابع .

مستشفى الحروق والتجميل أضاف بحسب مكتبه الاعلامي بأنه إستقبل أيضاً حالة حروق بنسبة 32% لطفل لم يتجاوز الـ 3 سنوات من عمره تم ايوائه بقسم العناية الفائقة وذلك نتيجة ظاهرة استخدام الألعاب النارية والمفرقعات ليلة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأضح المستشفى بانه لم يسجل أي حالة بتر كلي، وهذا الانخفاض الملحوض للاصابات يعتبر مؤشر اجابى لهذه السنة مقارنتاً بالسنوات 2014 – 2015 – 2016 ، مبيناً بأن جميع الحالات تم علاجها وغادرت المستشفى.

ووجه المستشفى تحية شكر وتقدير إلى كل العاملين به من عناصر طبية وطبية مساعدة وفنية وادارية على تكاثف الجهود من اجل تقديم افضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

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