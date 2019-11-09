صحة المؤقتة :الملتقى العلمي لبرامج الصحة المدرسية ينطلق الإثنين القادم

تعتزم وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة تنظيم فعاليات الملتقى العلمي لبرامج الصحة المدرسية، تحت شعار “نعم لتعزيز صحة أبنائنا”، والتي ستنطلق الإثنين القادم في قاعة البرلمان بمدينة البيضاء.

وأوضحت الوزارة أن الفعاليات سيتم خلالها بحث المستجدات الطبية والبحثية والعلمية في مجال الأمراض المدرسية، والتطعيمات في السن المدرسية، وبيئة المدرسة الصحية، وتعزيز الصحة النفسية في المدارس والتغذية الصحية العلاجية، كما ستشهد الفعاليات العلمية جلسات النقاش المفتوح، التي يعقدها الملتقى ضمن برنامجه بهدف تطوير خدمات الصحة المدرسية في جميع مناطق ليبيا، لدعم وتحسين جودة خدماتها وفقا لاستراتيجية وزارة الصحة، الرامية إلى إعلان عام ألفين وتسعة عشر عاما للرعاية الصحية في البلاد.

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