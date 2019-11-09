انطلاق كرنفال العاصمة للسلام بطرابلس

أخبار ليبيا24

انـطلقت الـيوم الـسبت بالعاصمة طرابلس فـعاليات كـرنفال الـعاصمة للـسلام فـي نـسخته الـثانية تـحت شـعار “من أجل إنعاش روح الوطن”.

وأقيم الاحتفال بـمسرح الـكشاف بـالعاصمة طـرابلس بـحضور وكـيل وزارة الـداخلية بحكومة الوفاق، عـميد خالد مازن، ورئـيس الـهيئة الـعامة للـثقافة، حسن ونيس.

وبحسب مكتب الإعلام بوزارة الداخلية؛ فقد ألـقيت خلال الاحتفال عديد الـكلمات الـتي أشـادت بـدور رجـال الـشرطة فـي الـحفاظ عـلى الأمـن والاستقرار وتـرسيخ مـبدأ الـتسامح بـين أبـناء الـوطن للـمضي قـدماً نـحو بـناء وطـن أمـن مـستقر. وتـخلل الـحفل عـروض ولـوحات فـنية لـعدد مـن الـمشاركين فـي الـكرنفال.

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