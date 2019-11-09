تسجيل 34 مصابا بطرابلس جراء استخدام الألعاب النارية بالمولد النبوي

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، عن تسجيل وقوع 34 مصابا جراء استخدام الألعاب النارية خلال احتفالات المولد النبوي الشريف بطرابلس.

ونقلت الوزارة عن مدير المكتب الإعلامي بمستشفى الحروق والتجميل قوله إن المستشفى استقبل 23 مصابا منهما حالتين تعرضتا لبتر في الأطراف وأخرى تعرضت للحروق وقد جرى إيوائها، أما بقية الحالات فقد تلقت العلاج وغادرت المستشفى.

وأوضحت الوزارة، بحسب ما نشرت على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” اليوم السبت، أن مستشفى العيون بطرابلس استقبل 11 مصابا من بينهم أطفال.

وحملت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، مسؤولية هذه الإصابات لأولياء الأمور الذين يتحملون مسؤولية شرائهم للألعاب النارية، مشددة على خطورة هذه الظاهرة على المجتمع.

ودعت الوزارة، كافة أولياء الأمور للتعاون معها عبر عدم شراء هذه الألعاب، وعدم المساهمة في نشر هذه الظاهرة السلبية لخطورتها وأثرها السلبية على المجتمع كافة والأطفال خاصة، على حد قولها.

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