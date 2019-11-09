السبت.. انطلاق حملة التطعيم ضد مرض الإنفلونزا

تنطلق السبت المقبل حملة التطعيم ضد مرض الإنفلونزا، بإشراف إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

ووفق بيان المركز اليوم، فإن الحملة تستهدف النساء الحوامل وكل من تجاوز 55 سنة، ومقدمي الخدمة الصحية، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

ولفت البيان إلى أن الحملة ستستمر لمدة أسبوعين بداية من 16 إلى 28 نوفمبر الجاري.

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من جانبه قال المدير التنفيذي لبرنامج التطعيمات في ليبيا، عبدالرحمن بن سعود، إن الحملة ستنطلق في كل أنحاء ليبيا، ابتداء من السبت المقبل بجميع مراكز التطعيم، مشددا على ضرورة توجه الفئات المستهدفة من التطعيم لضمان سلامتهم طوال فصل الشتاء.

ويعقد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين بشير النجار، مؤتمرا صحفيا السبت المقبل بمقر فرع سوق الجمعة للمركز الوطني، رفقة مدير إدارة التطعيمات عبدالباسط سليمان سميو، لإعلان انطلاق الحملة رسميا.

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