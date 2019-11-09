بالفيديو..الاستعداد لإطلاق برنامج عمل مشترك بين وزارتي التعليم والعمل

نظم مركز التوثيق والمعلومات بوزارة العمل والتأهيل بطرابلس اجتماعا مشتركا مع مركز التوثيق والمعلومات بوزارة التعليم، تمهيدا لأطلاق برنامج عمل مشترك تحت شعار”من أجل إيجاد مواطن شغل مناسبة وملائمة تلبي حاجة المواطن والوطن معا”.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم أنه شارك في الاجتماع كلا من وكيلي وزارتي التعليم والعمل ومديري مراكز التوثيق والمعلومات بالوزارتين وعددا من مدراء الادارات بالوزارتين.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة تنسيق الجهود بين الوزارتين عبر مراكز توثيقها ومعلوماتها لمعالجة كافة البيانات وتوحيد التسميات وإعداد الاحصائيات والبيانات والمعلومات التي تحتاجها خطط التنمية بصفة خاصة.

وأكد وكيل وزارة التعليم محمد أبوبكر ازدياد عدد الخريجين الجامعيين مع انحسار فرص التوظيف علاوة على غياب المعاهد المتوسطة والمسئولة عن تعزيز سوق العمل بتخصصات فنية ومهنية معينة، ما يؤدي إلى غياب فنيي المعاهد المتوسطة عن السوق، الأمر الذي يستلزم إيجاد البديل من غير العناصر الوطنية، هذا مع التكدس الحاصل حاليا وخاصة في مجالات القانون وتقنية المعلومات وبعض العلوم الانسانية، الأمر الذي يحتم التوجه لدراسة احتياجات سوق العمل وجعلها تتناسب مع مخرجات التعليم حتى لا تتفاقم أعداد العاطلين.

وبين وكيل وزارة العمل والتأهيل علي عكاشه أن من بين مهام وزارة العمل والتأهيل تنظيم تدفق البيانات والمعلومات بين مختلف القطاعات لإيجاد مواطن عمل مناسبة للمواطن وفقا لاحتياجات سوق العمل.

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