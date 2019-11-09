مراقبة التعليم العجيلات تنظم دورة تدريبية حول السبورة الإلكترونية

نظم مكتب الفئات الخاصة بمراقبة التعليم في مدينة العجيلات، دورة تدريبية حول السبورة الإلكترونية، بالتعاون مع مكتب الوسائل التعليمية بجامعة الزاوية.

الدورة استهدفت معلمي الفئات الخاصة، وشارك فيها بعض معلمي المدارس العامة، حيث تمحورت حول التعريف بالسبورة الإلكترونية واستخداماتها ومميزاتها وفوائدها، والتي من أبرزها تثبيت المعلومة لدى الطالب، والرفع من قدرة الاستيعاب لديه، من خلال عرض المعلومة بأكثر من شكل، واستخدام الصور والفيديوهات والخرائط في الشرح، بالإضافة إلى إمكانية استرجاع المعلومات بسهولة وعدم فقدها من خلال تسجيل المحاضرات بكل سهولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا