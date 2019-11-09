اختتام مهرجان السلام للفروسية بصبراتة

اختتمت بمدينة صبراتة فعاليات مهرجان السلام للفروسية الشعبية، وسط حضور أهالي المدينة وعشاق الفروسية الشعبية .

فعاليات المهرجان شارك فيها قرابة خمسة عشر عقدا من أعقاد الخيل بالمدينة، استعدادا لنهاية هذا الموسم ونهاية المشاركة في الاحتفالات والمهرجانات، حيث يهدف هذا البرنامج إلى مد جسور السلام والمحبة والتلاقي بين أبناء المنطقة، ورسم الفرحة والبسمة على الحضور من خلال العروض الرائعة لهؤلاء الفرسان.

برنامج المهرجان تضمن أيضا عروضا لأعقاد الخيل، ومراسم تكريم من قبل اللجنة المشرفة على البرنامج .

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