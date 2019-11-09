مركز مكافحة الأمراض يطلق حملة للتطعيم من مرض الإنفلونزا في كافة أنحاء البلاد

ليبيا – أعلنت إدارة التطعيمات في المركز الوطني لمكافحة الأمراض ليبيا عن قرب انطلاق حملة التطعيم ضد مرض الإنفلونزا.

المركز الوطني أوضح بحسب المكتب الاعلامي التابع له أن الحملة ستنطلق السبت المقبل الموافق 16 نوفمبر 2019 حيث ستهتدف الحملة النساء الحوامل و الأعمار من ( 55 ) سنة فما فوق و مقدمو الخدمة الصحية بالإضافه للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج التطعيمات في ليبيا عبدالرحمن بن سعود إن الحملة ستنطلق على كافة أنحاء ليبيا ( شرقاً، غرباً، جنوباً) بجميع مراكز التطعيم, مشدداً على ضرورة توجه الفئات المستهدفة من التطعيم لضمان سلامتهم طيلة فصل الشتاء.

يشار إلى أن مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين بشير النجار سيعقد مؤتمر صحفي يوم السبت المقبل بمقر فرع سوق الجمعة للمركز الوطني رفقة مدير إدارة التطعيمات عبد الباسط سليمان سميو للإعلان رسمياً عن انطلاق الحملة.

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