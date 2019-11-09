الشاطر: الدولة يتم الاعتداء على عملتها لغرض تمويل الحرب وارباك إصلاحاتها الاقتصادية

ليبيا -إعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد الرحمن الشاطر أن الدولة يتم الاعتداء على عملتها لغرض تمويل الحرب عليها وارباك ما وصفه بـ”إصلاحاتها الاقتصادية” في ظل صمت حكومة الوفاق ومصرف ليبيا المركزي والأجهزة الرقابية في اشارة منه لطباعة مصرف ليبيا المركزي بنغازي المنبثق عن مجلس النواب للعملة في روسيا.

الشاطر قال في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” إن جانتان واينر المبعوث الامريكي السابق لليبيا أظهر أكثر فهماً وحرصاً على مصلحة ليبيا من مسؤولين ليبيين يقولون انهم وطنيين حسب تعبيره.

واختتم تغريدته قائلاً :”في حين تضبطها دولة مالطا ويتحدث عنها المبعوث الامريكي السابق ايهم احرص على مصلحة ليبيا هم أم مسؤولينا”.

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