مينيتي: يجب إعطاء الأولوية لتفريغ معسكرات استقبال المهاجرين

أكد وزير الداخلية الايطالي الأسبق ماركو مينيتي أنه يمكن إجراء تحسينات على اتفاق الهجرة الموقع مع حكومة الوفاق في 2 فبراير 2017 للحد من وصول اللاجئين.

وبينت وكالة نوفا أن مينيتي قال لصحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية: “الحكومة الجديدة تُظهر أنها تتمسك جيدًا بمبدأ أساسي بخصوص تلك الاتفاقيات: لا يمكننا التصرف من جانب واحد، يمكن تحسين كل نقطة، ولكن يجب أن يتم ذلك بالتنسيق”.

وحول ما يمكن تغييره في المذكرة الإيطالية الليبية الجديدة مقارنة بالأصل، قال مينيتي: “في العامين الأخيرين أصبح التوازن في ليبيا أكثر خطورة.. يجب أن تكون الأولوية لتفريغ معسكرات الاستقبال”، مضيفا: “الآن يبدو أنها تضم ما بين 6 و 8 آلاف شخص، لكن بعضهما قريب جدًا من مناطق القتال في العاصمة، وتم إجلاء المهاجرين”.

وأكد مينيتي على ضرورة تعزيز دور منظمات الأمم المتحدة وأنواعها وخصوصاً المنظمة الدولية للهجرة، وهي المنظمة التي تضمن العودة التوافقية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية. مشيرا إلى أنه تمكن من كبح عمليات الهجرة دون المساس بآليات الإنقاذ البحري.

ورأى مينيتي أن هناك حاجة إلى المزيد من الدور الأوروبي في ليبيا، قائلًا: “بمفردنا سنقوم بالقليل.. القليل فيما يخص تدفقات المهاجرة التي هي بالأساس هيكلية وعصرية”.

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