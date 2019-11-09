باطن الجبل.. غلاء الخضار بنسبة تُلامس الـ50%

تشهد منطقة باطن الجبل هذه الأيام ارتفاعات ملحوظة في أسعار الخضراوات والفواكه بالتزامن مع شح السيولة النقدية في المصارف الأمر الذي أثر في القدرة الشرائية للمواطنين فالأسعار ارتفعت بنسبة تلامس الـ50% عن الفترة الماضية.

أما عن أسباب الغلاء فقد أرجعها في وقت سابق وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة منير عصر لمسألة التوتر الأمني الذي تعيشه منطقة ورشفانة التي تعد زراعية بالدرجة الأولى ومصدرا أساسيا للخضراوات في المنطقة الغربية بما فيها باطن الجبل، وإن وقف إمدادات المزراعين للخضراوات له الأثر الكبير على موجة الغلاء.

ويرى المواطنون أن استيراد بعض الفواكه والخضراوات من دولتي تونس ومصر ساهم أيضا في حالة الغلاء مطالبين المزراعين المحليين باستغلال الفرص المتاحة لتوفير الخضراوات والمتمثلة في أكثر من 3 ملايين هكتار صالحة للزراعة في ليبيا.

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