 مسؤول أمريكي يحمل الملف الليبي إلى روما

قالت مصادر في الخارجية الأمريكية إن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شنكر سيقوم بزيارة إلى كل من فرنسا وإيطاليا.

وذكرت المصادر أن تطورات الأوضاع في ليبيا ستكون على رأس القضايا التي سيُناقشها ديفيد خلال زيارته إلى روما، مع كبار المسؤولين هناك.

وأشارت ذات المصادر في تصريحاتها إلى أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى سيبحث آخر التطورات في الشرق الأوسط خلال زيارته المُقررة إلى فرنسا.

ومن المُتوقع أن يبدأ ديفيد شنكر رحلته في الـ18 من نوفمبر الجاري وستستمر حتى الـ22 من ذات الشهر، وفقاً لما ذكرته المصادر بالخارجية الأمريكية.

المصدر: قناة 218

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