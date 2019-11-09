انطلاق المؤتمر الأول للتطوير المهني المستمر في بنغازي

أخبار ليبيا24

انطلقت اليوم السبت في بنغازي فعاليات المؤتمر الأول للتطوير المهني المستمر، الذي يقام تحت شعار 2020 عامًا للتدريب والتطوير، وذلك من أجل وضع استراتيجيات ومعايير للتدريب والتطوير المهني بخبرات ذوي كفاءة من أجل تنمية مجتمعية شاملة.

ويهدف المؤتمر إلى تجميع الخبرات في مجال التدريب والوصول إلى معايير محلية لاعتماد الهيئات والمؤسسات التدريب ودراسة القوانين واللوائح المنظمة للتدريب ونشر ثقافة التدريب للقيادات والمجتمع، كما يهدف إلى إبراز أهمية التدريب المهني في بناء المجتمع

ويشتمل المؤتمر على عدة محاور هي القوانين والقرارات المنظمة للتدريب ومعايير الجودة والاعتماد في التدريب والتدريب القيادي ودوره في استثمار الرأس المال البشري والتجربة الليبية في التدريب المهني. واعتمد المؤتمر 19 ورقة علمية مقدمة من الباحثين والمتخصصين بمجال التطوير.

وحضر المؤتمر الذي يقام في فندق تيبستي وزير العمل والتأهيل في الحكومة الليبية المؤقتة، مسعود صوّه، إضافة إلى أساتذة ومتخصصين مجال التدريب والتطوير المهني.

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