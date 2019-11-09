تطعيمات روتينية تشمل 8 آلاف طفل بالجفرة‎

في اطار التحصينات ضد الامراض والاوبئه تشهد منطقه الجفره حمله تطعيمات روتينيه مختلفه ،تتضمن BCG و حديثي الولاده وشلل الأطفال والتهاب الكبد وتطعيم الشهر الاول يشمل التطعيم السداسي + الروتا + الألتهاب الرئوي .

ولتسليط الضوء على هذه الحمله التقى مراسل بوابة الريقيا مع امحمد ابوبكر عامر ..رئيس قسم التطعيمات بمركز الرعايه الصحيه الأوليه بالجفره الذي أكد بان هذه الحمله تستهدف 8 ألاف طفل ..

وتطعيمات 4 شهور يشمل التطعيم السداسي + الروتا +الألتهاب الرئوي .

وتطعيمات 6 شهور يشمل التطعيم السداسي + الروتا فقط .

وتطعيمات 9 شهور تشمل التهاب السحايا + شلل الأطفال .

وتطعيمات سنه تشمل التطعيمة المركبه والفيروسي +التهاب السحايا + الألتهاب الرئوي .

تطعيمات سنه و نصف تشمل التطعيم الخماسي + المركبه ..

و حول التجهيزات و الاستعدادات للحمله المزمع انطلاقها في 16 من الشهر الجاري و تتواصل حتى 28 / 11 قال رئيس قسم التطعيمات وصلت تطعيمات المدارس + الاول ابتدائي + طعم الرباعي + التهاب السحايا التاسع + الرباعي + الورم الحمليني للبنات ..

و حول الصعوبات التي تعرقل عمل القسم اوضح عامر ان اهم الصعوبات التي تواجه قسم التطعيمات بالجفرة عدم توفر ثلاجات جلب الطعوم من مخازن الوسطى الى الجفره ..و عدم توفر مركبات آليه لنقل العناصر الطبيه لأجراء التطعيمات لأطفال المدارس .. و عدم توفر حوافظ نقل الطعوم بأحجام كبيرة.

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