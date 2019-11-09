معالجة تهريب غاز بحق أبو الطفل

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اتخاذ خطوات إجرائية لمعالجة تهريب غاز بحقل أبو الطفل.

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أنه لأول مرة تم الدخول بحقل غاز الفارغ والخروج بحقل غاز أبو الطفل لمعالجة تهريب غاز به موضحة أنه يجري مراقبة سحب الغاز للكهرباء وسيتم تعويض فاقد كمية أبو الطفل لمحطات شركة الكهرباء ويبقى وضع وحدات الانتاج كما هو وتحت المراقبة.

وأوضحت الشركة أن حقل الفارغ ينتج حاليا 145 مليون قدم مكعب وهو الذى سيغذى محطة توليد السرير قريبا مشيرة إلى أن المحطة تحتاج ما بين 120 إلي 135 مليون قدم مكعب عند تشغيل الوحدات الثلاثة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا