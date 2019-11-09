الكاسح: سرت خالية تماماً من اللشمانيا

بحث عميد بلدية سرت مختار المعداني مع عميد كلية الطب البشري بجامعة سرت ومنسق البرنامج الوطني لمكافحة مرض اللشمانيا بمنطقة سرت فتحي الكاسح ملف مرض اللشمانيا بالمنطقة.

ونوقش خلال اللقاء الذي عقد بمقر البلدية سبل علاج المرض ومكافحته خاصة بعد أن تم توفير الأدوية الخاصة بمرض اللشمانيا.

وأكد فتحي الكاسح خلو المدينة تماما من هذا المرض كما تطرقت نقاشات اللقاء أيضا إلى متابعة التجهيزات للمؤتمر العلمي الرابع الليبي حول مكافحة العدوى الذي تحتضنه مدينة سرت في شهر ديسمبر المقبل.

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