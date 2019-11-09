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الشاطر يمدح مسؤولًا أمريكيا وينتقد مسؤولي حكومة الوفاق

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أعرب عضو مجلس الدولة عبدالرحمن الشاطر عن خجله من المسؤولين في ليبيا وتحديدا حكومة الوفاق ومجلسها الرئاسي، معتبرًا أن هناك شخصيات ودول أجنبية أصبحت أكثر حرصًا على مصالح ليبيا منهم.

وقال الشاطر، الذي طالما انتقد أداء حكومة الوفاق ومجلسها الرئاسي، في تغريدة على تويتر، “دولة يتم الاعتداء على عملتها لغرض تمويل الحرب عليها وإرباك إصلاحاتها الاقتصادية ومن في حكومتها ومصرفها المركزي وأجهزتها الرقابية يلوذون بالصمت في حين تضبطها دولة مالطا ويتحدث عنها المبعوث الأمريكي السابق”، وذلك في إشارة إلى العملة الليبية المطبوعة في روسيا لصالح مصرف ليبيا المركزي البيضاء.

 وتساءل الشاطر، “أيهم أحرص على مصلحة ليبيا هم أم مسؤولينا؟ عجبي!”

وأضاف، “للأسف جوانثان واينر المبعوث الأمريكي السابق لليبيا، أظهر أكثر فهما وحرصا على مصلحة ليبيا من مسؤولين ليبيين يقولون إنهم ليبيون ووطنيين”. وقال، “أشعر بالخجل لهم ومنهم، حسبنا الله فيهم وفي حرصهم الرخيص على المنصب”.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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  • حمار وشاطط وغبى فالمسئول الامريكى يتمنى الدمار لليبيا ياحمار حتى تكون مثل سوريا التى بحتلوا فيها منابع النفط فى سوريا والامريكانى يتمنى ان يشعل نار الفتنة حتى يتدخل ليستولى على الهلال النفطى ويترك لليبيين باقى المناطق ولو كان الامريكانى حريص على سيادة وكرامة ليبيا لقام بدعم الجيش الوطنى فى محاربة الارهاب اما من يسمى الشاطر فهو ولامؤاخذة غبى جدا ولايفقه اى شئ فى السياسة لان ما يطالب به مستحيل تطبيقه لان رد الفعل اقوى من ان تتحمله حكومة مايسمى بالوفاق لانه ستعطى المبرر للجيش الوطنى لبيع النفط لصالح الحكومة المؤقتة ويشحت السراج وحكومته الارهابية ثكلتم امك ياشطط حيث كلقها ابوك الشاطر لانها ما تخلفشى الا نسوان

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