دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي التابعين للهيئة العامة للبيئة بنغازي

اختتمت إدارة التدريب بوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة دورة تدريبة تخصصية لمأموري الضبط القضائي التابعين للهيئة العامة للبيئة بنغازي.

وبينت الهيئة العامة للبيئة بنغازي أن المستهدفين بالدورة تلقوا تدريبات لمدة اسبوعين في الجوانب القانونية والإجرائية ذات العلاقة بحماية وتحسين البيئة وصولا لتحقيق أهداف الدورة التدريبية وذلك في إطار تعاون وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للتدريب مع الهيئة العامة للبيئة في الحكومة المؤقتة.

وتهدف الدورة لتأهيل مأموري الضبط القضائي التابعين للهيئة العامة للبيئة ورفع قدراتهم في مجال معرفة الاختصاص النوعي المنعقد لهم بموجب القانون رقم 15 لسنة 2003 ميلادي في شأن حماية وتحسين البيئة كما تهدف الدورة لتعزيز قدرات المتدربين في مجال تحرير محاضر جمع الاستدلال ورفع كفاءتهم في مجال معرفة الضوابط الشكلية والإجرائية الواجبة لاستحقاقات طبيعة عملهم الخاصة بالتصدي لجرائم تلويث البيئة ومتابعتها وجمع الاستدلالات بشأنها.

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