فرقة المسرح الوطني بنغازي تتألق في درنة

قدمت فرقة المسرح الوطني مسرحيتها الجديدة “ثامن أيام الأسبوع” مساهمة منها في فعاليات مهرجان درنة الزاهرة الذي تنظمه الفعاليات الثقافية بمدينة درنة على خشبة المسرح الوطني.

وانطلق مهرجان درنة الزاهرة بدورته الثانية تحت عنوان “دورة الفنان الراحل عبدالرحيم عبد المولى”.

والمسرحية من تأليف علي عبدالنبي، وإخراج علي الأشلم، وبطولة الفنان القدير محمد لامين ومروان العبار، وشارك في التمثيل محمود كموكا ومحمد الفرجاني، إضاءة عوض الفيتوري، موسيقى أنس العريبي، والديكور للفنان عمر اقوية.

وجسدت المسرحية حالة صراع بين شخصيتين ضمن حوار مستمر بينهما رجل يزور المقبرة وحانوتي لا يهمه شيء سوى دفن الموتى حتى وإن كانوا أحياء، في صراع بين شخصية متفائلة تحب الحياة وأخرى متشائمة تدفن الأحياء.

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