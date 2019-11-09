بالصور.. احتفالات أهالي سبها بذكرى المولد النبوي

احتفلت مدينة سبها، منذ ليل أمس، بالمولد النبوي الشريف فى المساجد والزوايا، بإقامة حلقات الذكر والإنشاد، فضلًا عن فقرات لفرق المالوف، فيما خرج المواطنون فى ميادين المدينة للاحتفال.

وقال سالم عبدالوهاب مدير فرقة «الفجر الجدد» للمالوف والإنشاد بسبها لـ«بوابة الوسط»: «قمنا باحتفالية بمناسبة ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بصحبة الفرقة وقدمنا خلالها القصائد والمدائح النبوية التي تتحدث عن حياة الرسول وسيرته العطرة لما فيها من عبر ومواعظ».

بالصور.. احتفالات أهالي طبرق بمولد النبي

وأضاف عبدالسلام الكشكري، مدير جمعية شباب الجديد التطوعي لـ«بوابة الوسط»، أن هذه الاحتفالات تذكرنا برسالة السلام والمحبة التي كان ينشرها الرسول الأعظم بين الناس، ويحث على التسامح والصفح بينهم من أجل أن يعيش البشر فى أمان ووئام.

ويحتفل الليبيون منذ القدم، بذكرى المولد النبي الكريم، من خلال لقاء الأسر لتعزيز الروابط الاجتماعية وزيادة اللحمة بينهم إلى جانب طهى بعض المأكولات مثل العصيدة والفول والحمص، مع خروج الأطفال إلى الشوارع فرحة بهذه الذكرى الطيبة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا