الخدمات الصحية بنغازي تتسلم تطعيمات الأنفلونزا الموسمية

تسلم مكتب الرعاية الصحية الأولية بإدارة الخدمات الصحية بنغازي، من جهاز الإمداد الطبي بالمدينة التطعيمات الخاصة بالأنفلونزا الموسمية، وكميات من تطعيمات الأطفال والبالغين.

وبينت وكالة الأنباء الليبية أنه من المقرر توزيع التطعيمات على المرافق الصحية اعتبارًا من يوم غد الأحد.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الاستعداد لانطلاق حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية يوم السبت القادم والتي ستستهدف مقدمي الخدمة الصحية، والنساء الحوامل في جميع المراحل، والأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 55 عامًا، ولمن يُعانون من الأمراض المزمنة.

كما تسلم مكتب الرعاية الصحية الأولية كميات من التطعيم الواقي من مرض شلل الأطفال، والتطعيم الواقي من مرض التهاب الكبد البائي، وتطعيم البي سي جي، والتطعيم الواقي من الحمى الصفراء.

وأكد مدير برنامج التطعيم رئيس قسم الأمراض السارية بمكتب الرعاية الصحية الأولية رمضان الفيتوري، أن المكتب شرع في توزيع التطعيم الواقي من شلل الأطفال، والتطعيم الواقي من التهاب الكبد البائي.

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