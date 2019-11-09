بلدية سرت تبحث ملف الليشمانيا وتؤكد خلو المدينة من المرض

التقى عميد بلدية سرت مختار المعداني، عميد كلية الطب البشري بجامعة سرت، منسق البرنامج الوطني لمكافحة مرض الليشمانيا بالمنطقة.

وأوضح مدير مكتب الإعلام بالبلدية، أن اللقاء تم خلاله بحث ملف مرض الليشمانيا، وسبل علاجه ومكافحته، وذلك بعد أن تم توفير الأدوية الخاصة بعلاجه، مؤكدا أن مدينة سرت تخلو تماما من هذا المرض.

كما تطرق اللقاء إلى متابعة التجهيزات للمؤتمر العلمي الرابع الليبي، حول مكافحة العدوى، الذي سيقام بمدينة سرت في شهر ديسمبر المقبل، إضافة إلى متابعة البرامج العلمية حول مرض الليشمانيا.

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