3 إصابات بسبب الألعاب النارية في احتفالات المولد النبوي في بني وليد

أُصيب بعض المواطنين بمدينة بني وليد، ليلة البارحة بحروق وجروح متفاوتة، نتيجة إطلاق الألعاب النارية والمفرقعات في ذكرى احتفال المواطنين بذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال مدير المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد العام، حاتم التويجر، لـ«بوابة الوسط»، إن المستشفي استقبل 3 حالات إصابة نتيجة استخدام الألعاب النارية، تعاني درجات متفاوتة من الحروق بين بسيطة ومتوسطة، لافتًا إلى أن هناك حالة جرى تحويلها إلى أحد مستشفيات العاصمة طرابلس لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف التويجر، أن هناك انخفاضًا في أعداد المصابين جراء الألعاب النارية في ذكرى المولد النبوي مقارنة بالسنوات الماضية.

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