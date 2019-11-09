بلدية سرت تؤكد خلو المدينة من مرض الليشمانيا

عقد عميد بلدية سرت مختار المعداني ،لقاء مع عميد كلية الطب البشري بجامعة سرت منسق البرنامج الوطني لمكافحة مرض الليشمانيا بالمنطقة ،تم خلاله بحث ملف مرض الليشمانيا، وسبل علاجه و مكافحته.

و أكد منسق البرنامج الوطني لمكافحة مرض الليشمانيا ،أن مدينة سرت تخلو تماما من هذا المرض.

كما تطرق اللقاء إلى متابعة التجهيزات للمؤتمر العلمي الرابع الليبي، حول مكافحة العدوى، الذي سيقام بمدينة سرت في شهر ديسمبر المقبل، إضافة إلى متابعة البرامج العلمية حول مرض الليشمانيا.

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