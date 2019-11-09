احتفالات المولد النبوي الشريف في “درج – زويلة”

تجمع الأهالي في كل من درج وزويلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على محبة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتبادلون التهاني والزيارات ويحتفلون فيها مع زوايا الطرق الصوفية.

ومنذ أكثر من 60 عاما يجتمع شيوخ ورجال وأطفال درج بمسجد الرحمة للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث يحيون هذه العادة من أول أيام شهر الربيع وصولا إلى يوم المولد، الذي يكون خاتمة الاحتفال.

وفي بلدة زويلة الواقعة على بعد 150 كيلو مترا جنوب سبها تجمع عدد من الأهالي ورددوا الابتهالات والأناشيد الدينية فرحا بمولد النبي الكريم.

واحتلفت كل المدن الليبية بهذه المناسبة في رسالة واضحة أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تجمعنا وأن الحب والسلام والفرح والابتهاج غاية يبحث عنها الجميع.

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