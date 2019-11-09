مصادر: تدمير راجمة صواريخ وآليه مصفحة لقوات الوفاق

قالت مصادر عسكرية أن سلاح الجو التابع للجيش الوطني شن غارات جوية استهدفت راجمة صواريخ وآلية مصفحة لقوات الوفاق في محاور القتال.

وأكدت المصادر أن سلاح الجو استهدف راجمة صواريخ في منطقة الهيرة وقام بتدميرها بالكامل، مشيرةً إلى أن هذه الراجمة استهدفت منازل المدنيين في منطقة السبيعة يوم امس.

وبحسب المصادر فإن قوات الجيش تمكنت من تدمير آليه مصفحة تابعة لقوات ثوار طرابلس في منطقة عين زارة.

وأشارت المصادر ان عدد من مقاتلات سلاح الجو التابعة للجيش الوطني حلقت في سماء العاصمة طرابلس.

وأرتفعت وتيرة القتال بالمحاور مساء امس في عدة محاور بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق، ودخلت المعارك شهرها الثامن على التوالي في العاصمة طرابلس من اطلاق الجيش الوطني عملية طوفان الكرامة.

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