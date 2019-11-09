مياه الأمطار في تيجي تتسبب بتعطيل حركة المواطنين

شرع جهاز الصرف الصحي في منطقة تيجي بأعمال شفط مياه المستنقعات التي تجمعت نتيجة الأمطار الموسمية.

وبات المواطن يعاني بعد هطول الأمطار في أغلب مدن ومناطق ليبيا من سوء الصرف الصحي لها، وذلك لتهالك البنية التحتية ما جعل هذا الملف شائكا في ظل غياب حلول جذرية له حتى الآن.

وقام العاملون بجهاز الصرف الصحي وبالتعاون مع رجال المرور في تيجي بأعمال شفط للمياه الموجودة بالطرق، خاصة المستنقعات المائية والتي تتجمع في كل موسم.

وجاءت هذه خطوة للتخفيف عن المواطن لقلة الإمكانات وعدم وجود بنية تحتية تريح المواطن من كل هذه المشاكل التي أثقلت كاهله وزادت من معاناته ولا تعد هذه المستنقعات أمرا جديدا على ساكني المساكن الشعبية الذين سئموا هذا الوضع المتكرر لعدم تجاوب المسؤولين معهم ووضع حلول جذرية للأزمة.

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