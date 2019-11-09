رصد مغادرة طائرة نقل عسكرية من بنغازي إلى قاعدة جوية في ألمانيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رصد موقع “ميليتاري رادار” العسكري الإيطالي، طائرة من طراز “بوينغ سي-17 غلوب ماستر 3” طائرات النقل العسكرية، وهي تغادر مطار بنينا الدولي حوالي الساعة 11:30 بتوقيت وسط أوروبا متجهة إلى بلدة رامشتاين في ألمانيا.

الموقع المتخصص في متابعة حركة الملاحة الجوية العسكرية وأعمال التجسس والاستطلاع أوضح في تقرير له على موقعه الرسمي، اليوم السبت، أنه لا يعرف طبيعة مهمة الطائرة، التي هبطت في بنغازي حوالي الساعة 6 مساءً بتوقيت وسط أوروبا، لكن في الماضي تابع بالفعل رحلات مماثلة مع الوجهة النهائية وهي قاعدة جوية في ألمانيا.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي ترصد فيها مواقع ملاحة جوية عسكرية انتهاكات لطائرات تتبع دولاً أجنبية في مهمات استطلاعية أو استخباراتية أو حتى تدريبية وتجريبية لمروحياتها.

وكان موقع الرادار، أعلن عن عدد كبير جدًا من الانتهاكات للأجواء الليبية وعمليات الاستطلاع والمراقبة، آخرها رصد طائرة من طراز بوينج، تابعة لسلاح الجو التركي تقوم بمهمة استطلاع ومراقبة قبالة السواحل الليبية، فضلا عن طائرات حلف الناتو، وطائرات الاستطلاع الفرنسية، وغيرها.

وبحسب تقارير لعدة مواقع رادارات عالمية – ترصد حركة الملاحة الجوية- فقد كثف سلاح الجو الإيطالي طلعاته فوق الأجواء الغربية للبلاد طيلة العام الماضي.

وكشف مراقبون، أن عدم خشية الدول التي تخترق الأجواء الجوية الليبية من افتضاح أمرها، يحصر الموقف في سيناريوهين كلاهما مر: فإما أن هذه الدول تتفق وحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا أو أنها تأمن رد السراج، إذ ما كشف أمر مهمتها المجهولة.

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