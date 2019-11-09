أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد بمقر مركز الأورام بالهواري اجتماع موسع مسؤولين من من المركز وعدد من المسؤولين بمصلحة الجوازات والجنسية بالمنطقة الشرقية، وذلك للإطلاع على المشاكل التي يعانيها المرضى بخصوص إجراءات استخراج جواز السفر.

حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع اليوم السبت على إعطاء المرضى الأولوية وتم الاتفاق على آلية عمل لسرعة إنجاز جوازات سفر الحالات الصحية العاجلة.

وضم الاجتماع كلًا من معاون رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بالمنطقة الشرقية عميد حمدي العبيدي، ورئيس قسم جوازات الصحة عقيد طلال الطواحني، ورئيس قسم الشؤون الفنية بمصلحة الجوازات عقيد عادل العبيدي، ورئيس قسم التدريب والتطوير بمصلحة الجوازات مقدم مهندس ناصر البكاي، مع كل من مدير مركز الأورام الدكتور علي الزناتي، ومدير مستشفى الكلى دكتور وسام الدرسي، ومندوب وزارة الصحة لدى مصلحة الجوازات فضل الدرسي،

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