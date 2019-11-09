عدسة قناة ليبيا ترصد أجواء احتفال أهالي مدينة بنغازي بذكرى المولد النبوي

رصدت عدسة قناة ليبيا أجواء مدينة بنغازي وهي تحتفل بعيد المولد النبوي الشريف في أماكن متفرقة من المدينة، حيث خرج المواطنون مصحوبين بأطفالهم في شوارع بنغازي وسط أجواء سادها الفرح والسرور.
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قناة ليبيا
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