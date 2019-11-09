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عدسة قناة ليبيا ترصد أجواء احتفال أهالي مدينة بنغازي بذكرى المولد النبوي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

رصدت عدسة قناة ليبيا أجواء مدينة بنغازي وهي تحتفل بعيد المولد النبوي الشريف في أماكن متفرقة من المدينة، حيث خرج المواطنون مصحوبين بأطفالهم في شوارع بنغازي وسط أجواء سادها الفرح والسرور.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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