ضبط متهم بالإتجار في المخدرات ببنغازي

ضبط فرع مكافحة المخدرات ببنغازي متهمًا بالإتجار بالأقراص المخدرة في منطقة بنينا، بعد ورود معلومات بشأنه، تلقفها أعضاء التحريات بالفرع للقيام باللازم.

وأوضح الفرع، أن المتهم ليبي الجنسية، وضبط بحوزته 70 قرصًا مخدرًا من نوع (روج)، وأربعة أقراص ترامادول، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية معه وإحالته إلى النيابة العامة، حسب ما ذكرت صفحة الفرع على موقع «فيسبوك»، اليوم السبت.

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والمتهم من ذوي السوابق، وفق تأكيد فرع مكافحة المخدرات، الذي أكد مواصلة أعضائه في محاربة «آفة المخدرات ومتابعة المطلوبين والمشبوهين وذوي السوابق بالإتجار بالمواد والأقراص المخدرة والمؤثرة عقليًّا».

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