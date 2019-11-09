بسبب قيام مواطن إفريقي بقطع الأسلاك.. انقطاع التيار عن الساعدية منذ ليلة الجمعة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، ورود بلاغ بانقطاع التيار الكهربائي عن منطقة الساعدية، منذ ليلة أمس الجمعة، موضحة اكتشاف وجود أسلاك مقطوعة بخط التيار الكهربائي بالمنطقة.

شركة الكهرباء ذكرت في بيان لها اليوم السبت، أنه في إطار الاعتداءات المستمرة على مكونات الشبكة الكهربائية، أفاد مدير إدارة توزيع الجفارة بورود بلاغ بانقطاع التيار الكهربائي عن منطقة الساعدية منذ ليلة الجمعة الماضية.

وتابعت أنه أثناء الكشف، اتضح وجود أسلاك مقطوعة على الخط الخرساني 30 الساعدية، ووجود شخص متوفي أسمر البشرة، موضحة أنه من إحدى الدول الإفريقية، وبجانبه آلة قطع الأسلاك .

وأضافت شركة الكهرباء في بيانها، أنه يُرجح سقوط الشخص المتوفي، من العمود أثناء قيامه بعملية قطع الأسلاك، موضحة أنه تم إبلاغ الجهات الأمنية بذلك، وهرعت إلى عين المكان للكشف على الجثة، وأنه تم إعطاء الإذن بتركيب الأسلاك المقطوعة لإعادة التيار الكهربائي للمنطقة.

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