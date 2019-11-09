المنصوري: عناصر الميليشيات عزفت عن القتال بعد تقدمات عين زارة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال آمر محور عين زارة التابع لقوات الجيش الوطني، اللواء فوزي المنصوري، إن هناك عزوفًا كبيرًا من عناصر الميليشيات عن القتال في الجبهات بسبب الخسائر الكبيرة في صفوفها،

المنصوري لفت في تصريحات لـ”العين الإخبارية” الإماراتية إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع التقدم الواضح لقوات الجيش التي حققت تقدمًا كبيرا بجبهات القتال أمس الجمعة.

وأضاف أن تلك التقدمات في محاور عين زارة، حيث تم السيطرة على آلة جرف كبيرة كانت تستخدمها “المليشيات” لإقامة السواتر الترابية، مؤكدًا أن الجيش حقق انتصارات ملحوظة في جميع المحاور، كما كبد المليشيات المسلحة خسائر كبيرة، حيث قتل وجرح العديد منهم، بالإضافة إلى ضربات سلاح الجو الليبي الذي أحدث خسائر فادحة بصفوف المليشيات.

وحول موعد تحرير طرابلس، كشف المنصوري أن الجيش يسير وفق تعليمات وخطة موضوعة مسبقًا، مشددًا على أن القوات سوف تحرر طرابلس قريبًا من قبضة المليشيات المسلحة، لكنها تسعى أيضا للحفاظ علي البنية التحتية للمدينة وحياة المدنيين.

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