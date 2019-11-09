العثور على شخص متوفي أثناء سرقة كوابل كهرباء بالجفرة

أفادت الشركة العامة للكهرباء بأنها اكتشفت وجود أسلاك مقطوعة على الخط الخرساني 30 الساعدية، كما عثرت على شخص متوفي من إحدى الدول الإفريقية وبجانبه آلة قطع الأسلاك فيما يبدو أنها محاولة لسرقة كوابل الكهرباء.

ورجّحت الشركة العامة للكهرباء في بيان لها أن الرجل سقط من العمود أثناء قيامه بعملية قطع الأسلاك، مشيرة إلى أنه قد تم إبلاغ الجهات الأمنية بذلك وهرعت إلى عين المكان للكشف على الجثة وتم إعطاء الإذن بتركيب الأسلاك المقطوعة لإعادة التيار الكهربائي لمنطقة الساعدية التي قطع التيار الكهربائي عنها بالكامل منذ الجمعة الماضية.

وفي سياق منفصل ذكرت الشركة العامة للكهرباء عن الدخول بحقل غاز الفارغ لأول مرة والخروج بحقل غاز أبو الطفل في تزويد محطات الكهرباء وذلك لمعالجة تسريب غاز به، وأضافت الشركة أنه وحسب ما أفادت به شركة سرت فإنه يتم الآن مراقبة سحب الغاز للكهرباء، وسيتم تعويض فاقد كمية أبو الطفل لمحطات شركة الكهرباء ليبقى وضع وحدات الإنتاج كما هو وتحت المراقبة.

يشار إلى أن حقل الفارغ ينتج حاليا 145 مليون قدم مكعب، وهو الذي سيغذي محطة توليد السرير قريبا، وتحتاج المحطة إلى كمية من الغاز تتراوح مابين 120 إلى 135 مليون قدم مكعب عند تشغيل وحداتها الثلاثة.

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