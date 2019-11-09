اخبار ليبيا الان

ميناء البريقة يصدر 30 ألف طن ديزل لمالطا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مصدر ملاحي في ميناء البريقة لـ218 عن استعداد الفرق الفنية لتسفير ناقلة محروقات تحمل على متنها 30 ألف طن من وقود ديزل لمالطا في وقت مبكر من يوم غد الأحد.

وأضاف المصدر ذاته في تصريحات خاصة لـ 218 أن مرسى البريقة النفطي يستعد لاستقبال3 ناقلات للميثانول، وناقلة رابعة لنقل الزيت الثقيل، ستصل تباعا في 11و12و14 من الشهر الجاري لتنقل شحناتها الموضحة سابقا إلى إيطاليا.

وكان مرسى البريقة النفطي قد سفر خلال الأيام الماضية ناقلة النفط فرانكو بون التي تحمل علم كرواتيا إلى إيطاليا وعلى متنها 600 ألف برميل من النفط الخام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك