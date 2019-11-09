ميناء البريقة يصدر 30 ألف طن ديزل لمالطا

كشف مصدر ملاحي في ميناء البريقة لـ218 عن استعداد الفرق الفنية لتسفير ناقلة محروقات تحمل على متنها 30 ألف طن من وقود ديزل لمالطا في وقت مبكر من يوم غد الأحد.

وأضاف المصدر ذاته في تصريحات خاصة لـ 218 أن مرسى البريقة النفطي يستعد لاستقبال3 ناقلات للميثانول، وناقلة رابعة لنقل الزيت الثقيل، ستصل تباعا في 11و12و14 من الشهر الجاري لتنقل شحناتها الموضحة سابقا إلى إيطاليا.

وكان مرسى البريقة النفطي قد سفر خلال الأيام الماضية ناقلة النفط فرانكو بون التي تحمل علم كرواتيا إلى إيطاليا وعلى متنها 600 ألف برميل من النفط الخام.

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