الجيش السوداني ينفي إرسال جنوده للقتال في ليبيا

أكد الجيش السوداني، عدم صحة ما تناولته بعض وسائل إعلام عن إرسال نحو 1000 من قوات الدعم السريع التابعة له إلى ليبيا للقتال إلى جانب الجيش الليبي.

وفي تصريحات تلفزيونية، قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد عامر محمد الحسن، إن هذه دعاوى للكيد الممنهج للمؤسسات القومية في السودان.

وتابع: “الجيش السودانى ليس شركة أمنية حتى يكون بهذا المستوى الذى ورد في التقرير الأممي المزعوم”

وأكد الحسن، أن الجيش لن يلتفت إلى مثل هذه الأقاويل غير الصادقة، وفق قوله، موضحا أن قوات الدعم السريع تعمل حسب الاتفاقيات الدولية والأممية وأن الجيش السوداني يعمل على دعمها وتعزيز نجاحها لما تمتاز به هذه القوات من مهنية.

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