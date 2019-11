أعلنت تنسيقيات ونقابات التعليم المجتمعة في مدينة الزاوية، الإضراب العام في جميع مؤسسات التعليم، اعتبارًا من غدًا الأحد الموافق للتاسع من نوفمبر الجاري، والاستمرار في الوقفات الاحتجاجية أمام المجلس الرئاسي بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم.

تنسيقيات ونقابات التعليم ذكرت ، في بيان لها، أن ذلك يأتي ردًا على تباطؤ المجلس الرئاسي، وعدم اكتراثه بالمهلة التي منحها إياه في اجتماع زليتن من أجل إصدار قرار بتسمية وزير التربية والتعليم، وإلغاء القرارات التي وصفتها بـ”الجائرة وغير المدروسة” التي تحمل أرقام “1114 – 1127 – 1128” لسنة 2019م، الصادرة من وزير التعليم المستقيل في حق العديد من المعلمين ومُديري المدارس، ومراقبي التعليم.

وأضافت أن الرئاسي، لم يوضح ما وصل إليه في ملف التأمين الصحي، والعدالة الاجتماعية في المرتبات، مُعلنة الإضراب العام في جميع مؤسسات التعليم، اعتبارًا من غدًا الأحد، والاستمرار في الوقفات الاحتجاجية أمام مقر الرئاسي في طرابلس.

واختتمت تنسيقيات ونقابات التعليم أنه تم تكليف اللجنة المُشكلة للتواصل مع المجلس الرئاسي، لمتابعة تنفيذ مطلب المعلمين والعاملين بقطاع التعليم.

وكان وزير التعليم بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، عثمان عبد الجليل، أعلن في وقت سابق، استقالته على خلفية القرار الصادر من المجلس الرئاسي والقاضي بفصل وزارة التعليم الأساسي عن التعليم العالي.

وفنّد عبد الجليل، قراره بالاستقالة في مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة في طرابلس، معتبرا أن هذا القرار غير “صائب” من الناحية الفنية لأن المرحلتين متصلتين “ونحن عملنا في هذا المجال سنتين أو أكثر وعرفنا مدى أهمية أن يكون هذان القطاعان تحت مظلة واحدة، واعتقد فصل المرحلتين أحد أسباب دمار التعليم في ليبيا فترة طويلة”.

The post بسبب عدم استجابة الرئاسي لمطالبهم.. تنسيقيات ونقابات التعليم بغرب ليبيا تعلن الإضراب العام appeared first on وكالة أخبار ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24