انطلاق كرنفال العاصمة للسلام في نسخته الثانية

انطلقت صباح اليوم السبت بمسرح الكشاف بالعاصمة طرابلس فعاليات كرنفال العاصمة للسلام في نسخته الثانية تحت شعار “من أجل إنعاش روح الوطن”، بحضور وكيل وزارة الداخلية عميد “خالد مازن” ورئيس الهيئة العامة للثقافة السيد “حسن ونيس” ولفيف من المهتمين.

وألقيت عديد الكلمات خلال الفعاليات والتي أشادت بدور رجال الشرطة في الحفاظ على الأمن والاستقرار وترسيخ مبدأ التسامح بين أبناء الوطن، للمضي قدماً نحو بناء وطن أمن مستقر، كما تخلل الحفل عروض ولوحات فنية، لعدد من المشاركين في الكرنفال.

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